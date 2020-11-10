السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنظم ملتقى فعاليات "اليوم العالمي للجودة"



الدمام 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

تنظم أمانة المنطقة الشرقية افتراضياً بعد غدٍ، ملتقى فعاليات اليوم العالمي للجودة، تحت عنوان "إيجاد القيمة للعميل"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وسيتضمن الملتقى عدد من المحاضرات في مجال الجودة، والتعريف بأهمية الجودة وآلياتها، وأسس ومفاهيم تطبيقها، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها وتطبيق معاييرها في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية، إضافة إلى عرض لوحات الكترونية وتوزيع مواد توعوية في الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتسعى الأمانة من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات إلى تحقيق العديد من الأهداف والرؤى في منظومة العمل داخل الأمانة حتى تصل إلى مستوى متقدم من رضا المستفيد وتحقيق الأهداف بمستويات عالية من الجودة، حيث أنجزت الأمانة خلال العام الماضي عدداً من المهام والمبادرات في سبيل تحقيق أهدافها في رحلة الجودة والتميز المؤسسي.

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13:01ت م

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