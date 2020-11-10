لقاء ولي العهد والكاظمي ينهي معاناة العراقيين من الكهرباء ويعزز التبادل التجاري

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

رسخت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق الروابط الأخوية بين البلدين، وذلك سواء التبادل التجاري أو التعاون المشترك ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي، وهو ما أكد عليه لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء.

كورونا والعراق:

وخلال اللقاء، قدم العراق الشكر والتقدير للمملكة لمبادرتها في مشروع (هدية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- للشعب العراقي) ببناء إستاد رياضي في العراق، وجاري الاتفاق على وضع الأسس للبدء بالمشروع، كما ثمن العراق استجابة المملكة للتعاون بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا (COVID 19) ودعم العراق بتزويده بالمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الأزمة.

ويأتي حرص المملكة على دعم جهود العراق في مواجهة خطر كورونا من خلال الدعم الصحي العاجل الذي قدمته للأشقاء في العراق عبر توفير كميات ضخمة من المساعدات الطبية، تشمل الأدوية والمواد الطبية وأجهزة التنفس، ومستلزمات الحماية الشخصية.

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تبادل تجاري ومنطقة حرة:

كما تم التأكيد خلال لقاء ولي العهد والكاظمي على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث يسعى الجانبان السعودي والعراقي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال فتح منفذ جديدة عرعر، لاسيما وأن لدى المملكة توجهًا نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ، لتكون منطقة اقتصادية خاصة.

ويسعى البلدان من خلال مبادرات التعاون المشترك ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى بدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

ويؤكد اللقاء أن المملكة تنظر بإيجابية إلى الدعوات المقدمة من الجانب العراقي لزيادة الاستثمارات السعودية في العراق، لاسيما في المجالات الحيوية مثل الطاقة، وتحلية المياه، والصناعات الغذائية.

معاناة العراقيين والكهرباء:

ومن المؤكد أن تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين سيسهم في دعم قدرات العراق على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة المواطنين العراقيين من الانقطاعات المتكررة للخدمة الكهربائية.

لقاء ولي العهد والكاظمي:

وعقد اليوم اجتماع مرئي عن بعد بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في العراق، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.



