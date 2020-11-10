خبير اقتصادي يحذر من تحايل شركات الفوركس بهدية الـ100 دولار

في ظل انتشار وتزايد عمليات التحايل والنصب والاحتيال التي تلجأ إليها شركات الفوركس بهدف استقطاب الأفراد والدخول في عالم عالم الاستثمار، وبالنتيجة سلب أموالهم ثم التعلل بأن السبب يرجع إلى تذبذب سوق المال، مما دعا الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله الأحمري للتحذير من هذه الشركات وطالب الأفراد بتجاهل أي رسائل ترد من أي شركات استثمارية خارجية، تتضمن منحهم هدية 100 دولار بعد فتح الحساب والدخول في الاستثمار.

شركات الفوركس

شركات الفوركس غير نظامية

وأوضح الأحمري أن هذه الشركات تدرك أن جميع البنوك في المملكة لا تتعامل معها، كونها شركات غير نظامية، مما تلجأ للتحايل وتدعو الراغبين في الاستثمار للتسديد والدخول في الاستثمار عن طريق بطاقات الائتمان الدولية، لتفادي أي عوائق عند الراغبين في الاستثمار.

تجاهل رسائل هدية الـ100 دولار

ودعا الأحمري مشددًا على ضرورة تجاهل أي رسائل ترد من شركات استثمارية خارجية، حيث أصبحت هذه الطريقة إحدى طرق التحايل على الأفراد والتي تتضمن تحويل مبلغ 100 دولار كهدية، بعد فتح الحساب والدخول في الاستثمار، واشار الأحمري إلى أن هذا المبلغ يتم اقتطاعه أصلًا من المبلغ الذي يساهم به الفرد وليس من الشركة، مما يتطلب الانتباه إلى هذه الحيل التي يستجيب لها البعض عن حسن نية وهو لا يعرف أن الأمر وراؤه مؤامرة كبيرة.

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أنشطة شركات الفوركس غير مرخصة

وبذات السياق جددت السوق المالية تحذيرها بالأمس من شركات تداول الفوركس، وشددت على أن أنشطتها غير مرخصة وغير مصرح لها داخل المملكة، ودعت الهيئة إلى تجاهل رسائل التحايل والاحتيال التي ترد من شركات الفوركس التي تلجأ لأساليب مغرية للبعض بالكسب السريع، التي تكون بالنتيجة تهدف لسلب أموالهم بطريق الاحتيال.

وحذرت غير مرة كلا من وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، من “التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والأفراد الذين يسوقون للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، بما فيها نشاط الفوركس”.