شكرا لقرائتكم خبر مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش تقرير لجنتي حقوق الطفل والمرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان أمس عن بعد الجلسة الرابعة للمجلس للسنة الأولى للدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، حيث استعرض جدول الأعمال، والتطرق إلى أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة.

واطلع المجلس خلال انعقاده على تقرير لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية المتضمن مبادرة اللجنة بشأن الاطلاع على الشكاوى ذات العلاقة باختصاصاتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما اطلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بشأن دراسة ومراجعة التوصيات الصادرة من منتدى سياسات صحة المرأة.

وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الطفل، واطلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.