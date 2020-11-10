مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش تقرير لجنتي حقوق الطفل والمرأة

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واطلع المجلس خلال انعقاده على تقرير لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية المتضمن مبادرة اللجنة بشأن الاطلاع على الشكاوى ذات العلاقة باختصاصاتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما اطلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بشأن دراسة ومراجعة التوصيات الصادرة من منتدى سياسات صحة المرأة.وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الطفل، واطلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
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