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مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش تقرير لجنتي حقوق الطفل والمرأة

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- بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان أمس عن بعد الجلسة الرابعة للمجلس للسنة الأولى للدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، حيث استعرض جدول الأعمال، والتطرق إلى أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة.

واطلع المجلس خلال انعقاده على تقرير لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية المتضمن مبادرة اللجنة بشأن الاطلاع على الشكاوى ذات العلاقة باختصاصاتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما اطلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بشأن دراسة ومراجعة التوصيات الصادرة من منتدى سياسات صحة المرأة.

وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الطفل، واطلع على تقرير لجنة حقوق المرأة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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