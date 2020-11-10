شكرا لقرائتكم خبر إزالة مخيمات عشوائية في طيبة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية أزالت 23 مخيما عشوائيا وكامل الإحداثيات من الموقع، والتي أقيمت بلا تصاريح نظامية أو مستمسكات شرعية وبطريقة عشوائية.وأكد أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مخيمات عشوائية في طيبة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.