شكرا لقرائتكم خبر إزالة مخيمات عشوائية في طيبة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية مخيمات عشوائية على مساحة قدرت بــ 30.000 م2 بنطاق طيبة، وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكل أشكالها. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية أزالت 23 مخيما عشوائيا وكامل الإحداثيات من الموقع، والتي أقيمت بلا تصاريح نظامية أو مستمسكات شرعية وبطريقة عشوائية. وأكد أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية. وأكد أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية.

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