10 ملايين لفتح طرق مكة الجبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أعمال المقاولات، لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال، لمدة 24 شهرا ميلاديا. ويهدف العقد إلى رفع كفاءة الطرق الجبلية بمكة المكرمة، وتطويرها وفق أحدث الوسائل العلمية، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويأتي العقد استكمالا لجملة من المشروعات التي نفذتها الأمانة أخيرا، حيث شملت فتح وتوسعة عدد من الطرق الرئيسة والدائرية، إضافة إلى تنفيذ التقاطعات الحيوية، ومن أبرزها استكمال تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وتقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك لتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية. ويأتي العقد استكمالا لجملة من المشروعات التي نفذتها الأمانة أخيرا، حيث شملت فتح وتوسعة عدد من الطرق الرئيسة والدائرية، إضافة إلى تنفيذ التقاطعات الحيوية، ومن أبرزها استكمال تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وتقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك لتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية.

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