أمير مكة يستعرض خطط هيئة تطوير المنطقة

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وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس أيمن منسي مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة والمشاركة في تنفيذها، مما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا لاستعراض خطط هيئة تطوير المنطقة.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس أيمن منسي مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة والمشاركة في تنفيذها، مما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.

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