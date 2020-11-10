شكرا لقرائتكم خبر تحليل 615 عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامة الشبكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أن مختبر زمزم مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، ومدعم بطاقم فني مختص يأخذ عينات عشوائية من ماء زمزم وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، من أجل التأكد من سلامتها، وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولا بأول، إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير وصولا لتحقيق أفضل معايير الجودة.وأكد أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقيا وصحيا، إضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحليل 615 عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامة الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.