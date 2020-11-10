إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد

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من إعادة ترتيب مسارات المطاف (مكة) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإعادة تقسيم مسارات المطاف بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسارات للعربات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام للحد من انتشار فيروس كورونا وبين أن الرئاسة جندت كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، حيث تشرف على استقبال أفواج المعتمرين في المرحلة الثالثة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جهزت خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل الجائحة. وفي الختام دعا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يبارك فيهم وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.

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