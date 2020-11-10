إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد

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من إعادة ترتيب مسارات المطاف (مكة)
وفي الختام دعا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يبارك فيهم وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.
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