شكرا لقرائتكم خبر ضبط 35 طن عسل مغشوش بادعاءات طبية وتغيير الصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمثلت المخالفات في وجود منتجات مجهولة المصدر، وعدم وضع البطاقة الغذائية، إضافة إلى مخالفة بيانات البطاقة وسوء التخزين ووجود ادعاءات طبية، أو تغيير تاريخ الصلاحية ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة.وأوضحت الهيئة أنها نفذت 6 حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، في جميع مناطق المملكة.
وبينت أن الحملات شملت التحقق من تطبيق وضع السعرات الحرارية حسب اللائحة الفنية، والإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، إضافة إلى التأكد من سلامة الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالسوق المحلية، والتأكد من مطابقة منتجات العسل للمواصفة الخليجية.
كما نفذت حملات تفتيشية على صيدليات القطاع الخاص للتحقق من مواصفات أجهزة قياس الحرارة وأجهزة تشخيص الحمل، والتزامها بأسعار المنتجات ونظاميتها، إضافة إلى التفتيش على محال العطارة للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة المحدثة.
مواقع شملتها الجولات التفتيشية:
- 2195 منشأة تجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق لائحة السعرات الحرارية.
- 277 مخالفة بسبب عدم وجود وثائق لكيفية حساب السعرات الحرارية.
- 655 منشأة أسماك ومنتجات بحرية ضبطت بها
- 5 أطنان منتجات بحرية مخالفة.
- 67 منشأة مخالفة بسبب وجود أسماك مجهولة المصدر أو مخزنة بطرق سيئة.
- 861 صيدلية بالقطاع الخاص منها
- 49 منشأة مخالفة شملت وجود أجهزة ومنتجات طبية غير حاصلة على شهادة إذن تسويق.
- 2200 منشأة للتأكد من تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية منها
- 426 مخالفة بسبب عدم وضع عبارة (يحتوي.. أو قد يحتوي) على مسببات الحساسية.
- 693 محل عطارة مخالفا بسبب عرض أو بيع مستحضرات تجميل مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 35 طن عسل مغشوش بادعاءات طبية وتغيير الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.