شكرا لقرائتكم خبر ضبط 35 طن عسل مغشوش بادعاءات طبية وتغيير الصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 35 طنا من العسل المخالف، وذلك بعد تفتيش 1162منشأة في مختلف مناطق المملكة.

وتمثلت المخالفات في وجود منتجات مجهولة المصدر، وعدم وضع البطاقة الغذائية، إضافة إلى مخالفة بيانات البطاقة وسوء التخزين ووجود ادعاءات طبية، أو تغيير تاريخ الصلاحية ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 6 حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، في جميع مناطق المملكة.

وبينت أن الحملات شملت التحقق من تطبيق وضع السعرات الحرارية حسب اللائحة الفنية، والإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، إضافة إلى التأكد من سلامة الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالسوق المحلية، والتأكد من مطابقة منتجات العسل للمواصفة الخليجية.

كما نفذت حملات تفتيشية على صيدليات القطاع الخاص للتحقق من مواصفات أجهزة قياس الحرارة وأجهزة تشخيص الحمل، والتزامها بأسعار المنتجات ونظاميتها، إضافة إلى التفتيش على محال العطارة للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة المحدثة.

مواقع شملتها الجولات التفتيشية: