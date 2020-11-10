إنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة شؤون المسجد النبوي

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وبينت الرئاسة أن هذه الأكاديميات هي: أكاديمية اللغة العربية، أكاديمية اللغات والترجمة، أكاديمية التقنية والتحول الرقمي، أكاديمية الأمن السيبراني، أكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي، أكاديمية القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية، أكاديمية إدارة الحشود، أكاديمية السلامة وصحة البيئة، أكاديمية الإعلام والاتصال، الأكاديمية الفنية والمهنية، أكاديمية الملكية الفكرية، أكاديمية المعارض والمتاحف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارا بإنشاء 12 أكاديمية تدريبية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.وبينت الرئاسة أن هذه الأكاديميات هي: أكاديمية اللغة العربية، أكاديمية اللغات والترجمة، أكاديمية التقنية والتحول الرقمي، أكاديمية الأمن السيبراني، أكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي، أكاديمية القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية، أكاديمية إدارة الحشود، أكاديمية السلامة وصحة البيئة، أكاديمية الإعلام والاتصال، الأكاديمية الفنية والمهنية، أكاديمية الملكية الفكرية، أكاديمية المعارض والمتاحف.

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