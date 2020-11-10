شقيقة صالح صيرفي في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى عزيزة بنت حمزة صيرفي، شقيقة رجل الأعمال صالح صيرفي، ووالدة كل من عصام وهاني عباس عمر فقيها، وعمة رجل الأعمال المهندس أنس صيرفي، ونظرا للإجراءات الاحترازية يستقبل ذووها العزاء على رقم الفاكس 0122845002، واتس اب 0555529071.

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