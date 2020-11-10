شكرا لقرائتكم خبر شقيقة صالح صيرفي في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى عزيزة بنت حمزة صيرفي، شقيقة رجل الأعمال صالح صيرفي، ووالدة كل من عصام وهاني عباس عمر فقيها، وعمة رجل الأعمال المهندس أنس صيرفي، ونظرا للإجراءات الاحترازية يستقبل ذووها العزاء على رقم الفاكس 0122845002، واتس اب 0555529071.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة صالح صيرفي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.