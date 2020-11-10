«الدارة» تحذر من استخدام محتوى تاريخها دون موافقة

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وأوضح المتحدث الرسمي للدارة سلطان العويرضي، في بيان أمس، أن ذلك العمل يعد مخالفة نظامية تستلزم العقوبات القانونية، وستستخدم الدارة حقها في مقاضاة كل من يستغل اسمها بشكل غير نظامي، وأن من يثبت لديها قيامه بذلك فسيتم الرفع بشأنه للجهات النظامية المختصة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبهت دارة الملك عبدالعزيز إلى استخدام البعض اسم الدارة ومركز التاريخ الشفوي لديها في بعض أعمالهم الميدانية وتقديم أنفسهم كباحثين معتمدين من قبل الدارة، وإجراء اللقاءات الشفوية بالصوت والصورة، ونشرها عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بدون موافقة أو تنسيق معها.وأوضح المتحدث الرسمي للدارة سلطان العويرضي، في بيان أمس، أن ذلك العمل يعد مخالفة نظامية تستلزم العقوبات القانونية، وستستخدم الدارة حقها في مقاضاة كل من يستغل اسمها بشكل غير نظامي، وأن من يثبت لديها قيامه بذلك فسيتم الرفع بشأنه للجهات النظامية المختصة.

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