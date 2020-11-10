محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن بأنها ولليوم الثاني على التوالي وبالتنسيق مع جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت أكثر من ١٠٦ أطنان من هواتف آبل iPhone 12 على متن طائرة شحنB- 747 وطائرة ركاب من طراز A330 مخصصة للشحن. وقالت: الشحنة تطلبت عناية خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولها بنجاح. وصول 106 أطنان من أجهزة آيفون 12 على طائرتي شحن للرياض عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-11-10 أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن بأنها ولليوم الثاني على التوالي وبالتنسيق مع جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت أكثر من ١٠٦ أطنان من هواتف آبل iPhone 12 على متن طائرة شحنB- 747 وطائرة ركاب من طراز A330 مخصصة للشحن. وقالت: الشحنة تطلبت عناية خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولها بنجاح. Advertisements 10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 10:05 PM أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن بأنها ولليوم الثاني على التوالي وبالتنسيق مع جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت أكثر من ١٠٦ أطنان من هواتف آبل iPhone 12 على متن طائرة شحنB- 747 وطائرة ركاب من طراز A330 مخصصة للشحن. وقالت: الشحنة تطلبت عناية خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولها بنجاح. ، وصول 106 أطنان من أجهزة آيفون 12 على طائرتي شحن للرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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