محمد بن مسعود - الدمام - "الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-10 صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول. 10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 09:20 PM Advertisements صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول. ، ﻿"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود ،

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