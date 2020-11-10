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ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعزل ثلاثة مسؤولين بارزين في إدارته بعد إقالة وزير دفاعه مارك إسبر أمس.
ونقلت "سي إن إن" عن مصادر أن "المدعي العام بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، ربما يكونون على قائمة المفصولين، بحسب "روسيا اليوم".
وأشارت القناة إلى أن إقالة "إسبر" اتخذت بشكل مفاجئ رغم أنها كانت معلقة لأشهر، إذ إن الرجلين اشتبكا في وقت سابق هذا الصيف بسبب محاولات الرئيس استخدام قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد المتظاهرين.
بينهم مديرة المخابرات المركزية.. "سي إن إن": "ترامب" قد يعزل 3 مسؤولين كبارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-10
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعزل ثلاثة مسؤولين بارزين في إدارته بعد إقالة وزير دفاعه مارك إسبر أمس.
ونقلت "سي إن إن" عن مصادر أن "المدعي العام بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، ربما يكونون على قائمة المفصولين، بحسب "روسيا اليوم".
وأشارت القناة إلى أن إقالة "إسبر" اتخذت بشكل مفاجئ رغم أنها كانت معلقة لأشهر، إذ إن الرجلين اشتبكا في وقت سابق هذا الصيف بسبب محاولات الرئيس استخدام قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد المتظاهرين.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
07:59 PM
أشارت إلى أن قرار إقالة "إسبر" اتخذ فجأة
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعزل ثلاثة مسؤولين بارزين في إدارته بعد إقالة وزير دفاعه مارك إسبر أمس.
ونقلت "سي إن إن" عن مصادر أن "المدعي العام بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، ربما يكونون على قائمة المفصولين، بحسب "روسيا اليوم".
وأشارت القناة إلى أن إقالة "إسبر" اتخذت بشكل مفاجئ رغم أنها كانت معلقة لأشهر، إذ إن الرجلين اشتبكا في وقت سابق هذا الصيف بسبب محاولات الرئيس استخدام قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد المتظاهرين.
، بينهم مديرة المخابرات المركزية.. "سي إن إن": "ترامب" قد يعزل 3 مسؤولين كبار ،
المصدر : الخليج 365
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