شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية : حذرت من الإخوان المسلمين قبل 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبداللطيف آل الشيخ أنه حذر من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا و بلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين.
وقالىآل الشيخ : نالني منهم ومن المخدوعين بهم مالله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمدت صابرًا أرجوا المثوبة والأجر من الله سبحانه، وهذا البيان الشافي الوافي لايعذر أحد بعده بالجهل.
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