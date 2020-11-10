شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب أهالي 5 أحياء على طاولة «بلدي الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

يعقد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الآن إجتماعاً مع اهالي أحياء العنود و البحيرة و المحمدية و العزيزية و الدانة بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري و عدد من أعضاء المجلس البلدي وامانة المنطقة الشرقية وأهالي الأحياء .

وبدأ المواطنين بطرح مطالبهم على ممثلي المجلس وأمانة الشرقية مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس في الحي وذلك لما يعانيه من نقص في الخدمات وايجاد حلول لهذه المطالبات .