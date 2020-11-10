شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب أهالي 5 أحياء على طاولة «بلدي الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
يعقد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الآن إجتماعاً مع اهالي أحياء العنود و البحيرة و المحمدية و العزيزية و الدانة بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري و عدد من أعضاء المجلس البلدي وامانة المنطقة الشرقية وأهالي الأحياء .
وبدأ المواطنين بطرح مطالبهم على ممثلي المجلس وأمانة الشرقية مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس في الحي وذلك لما يعانيه من نقص في الخدمات وايجاد حلول لهذه المطالبات .
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب أهالي 5 أحياء على طاولة «بلدي الشرقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.