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جراحة تعيد البصر لشاب بعد عام من فقدانه

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تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة من إجراء عملية دقيقة في آن واحد لكلتا العينين لإعادة النظر لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد معاناة لأكثر من عام نظراً لظروفه الصحية وتعذر إجراؤها في مراكز أخرى مما أثر على حالته النفسية وفقدان البصر.

وقد تبين بعد إجراء الفحص وجود ماء أبيض في العينين ويحتاج إلى عملية لإزالتها وزراعة عدسة داخل العينين، وقد تم بحمد الله إجراء العملية بمشاركة فريق متخصص وتكللت بالنجاح .

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