شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تُنجب 3 توائم بعد 5 سنوات "عقم " والان نبدء بالتفاصيل

تمكن –بفضل الله- فريق طبي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إجراء عملية قيصرية ناجحة لسيدة ، حيث أنجبت ثلاثة أطفال (ذكر وأنثيين) بعد عقم ثانوي استمر لمدة 5 سنوات.، حيث كانت تتابع علاجها وحملها في قسمي العيادات الخارجية، والأجنة والحمل الخطر في المستشفى، وبعد ملاحظة الحالة الصحية لها ولأجنتها، وحرصاً على سلامتهم تقرر تحديد موعد ولادتها في نهاية الشهر الثامن، وقد أُجريت لها عملية قيصرية تكللت بالنجاح، وتتمتع حالياً وأطفالها الثلاثة بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

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