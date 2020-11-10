سلمان الدوسري: التعاطف مع الإخوان جريمة وخطر

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب سلمان الدوسري أن غالبية الدول المعادية تستخدم جماعة الإخوان المسلمين كبوابة لاستغفال واستغلال الشعوب.

وقال الدوسري في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن تلك الدول تتخذ الجماعة منصة للتدخل في شؤون الشعوب الداخلية، مشددًا على أن التعاطف مع الإخوان ليس وجهة نظر، بل إن التعاطف معهم جريمة وخطر.

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هيئة كبار العلماء تجرم الإخوان:

وأكدت هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم، أكدت فيه أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة.

وتابعت هيئة كبار العلماء: وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

لا تمثل الإسلام:

وأضاف البيان: ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.



