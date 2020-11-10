السعودية تربح 73 مليون دولار في سوق السينما العالمية

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

حققت السعودية أرباحًا من مبيعات تذاكر السينما وصلت إلى 73 مليون دولار على مدار الأربعين أسبوعًا الماضية، متفوقة على الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وهذا يشكل زيادة بنحو مليوني دولار في عائدات شباك التذاكر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه عائدات شباك التذاكر الخاص بالسينما العالمية في عام 2020 من انخفاض عالمي يقدر بنحو 80٪ بسبب فيروس كورونا.

أرباح ضخمة

وحسبما ذكر موقع فاريتي، كشفت الأرقام الجديدة الصادرة خلال منتدى ميتا سينما، أن السعودية هذا العام قد تجاوزت الإمارات من حيث أرباح السوق السينمائي والفني، وهي حاليًا البلد الأكثر ربحًا في الشرق الأوسط.

وحققت الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الفترة من عام 2020 ما يقرب من 51 مليون دولار، أي ما يقرب من ربع سحب شباك التذاكر لعام 2019.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس سينما، الشركة البارزة المسؤولة عن عروض السينما في الشرق الأوسط، والمسؤولة عن هذا المجال في السعودية: “نعتقد أن المملكة هي سوق السينما الوحيد على مستوى العالم الذي توسع في عام 2020”.

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ورأى ميتشل أن السوق السعودية قد زادت بنسبة 4٪ تقريبًا على مدار العام حتى الآن، على الرغم من الوباء، وعلى الرغم إغلاق دور السينما هناك بين مارس ومنتصف يونيو، كما توقع نموًا بنسبة 8٪ بحلول نهاية العام.

نجاح مبهر

ويشير ميتشل إلى أن سوق السينما والمسرح في الشرق الأوسط عام 2019 بلغت قيمته 600 مليون دولار، منها 110 مليون دولار للسعودية والإمارات بنحو 250 مليون دولار، ويستثنى من ذلك إصدارات الأفلام الهندية والعربية وبعض المحتويات المستقلة.

ويقول ميتشل: “هذا العام تخبرنا أرقامنا أن الإمارات العربية المتحدة ستبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار، وأن السعودية ستبلغ 120 مليون دولار”.

ويشير ديفيد هانكوك، المحلل في شركة أوميديا، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إلى أن رفع حظر دام 35 عامًا على دور السينما في السعودية أدى إلى اندفاعة جنونية من قبل العارضين مثل شركة فوكس لنشر عروضها هناك، وفي مايو 2018، افتتحت الشركة أول سينما سعودية في الرياض.

ويتوقع هانكوك أن تصبح السعودية سوقًا للسينما وتحقق أرباحًا بمليارات الدولارات “في غضون 3 إلى 5 سنوات”، اعتمادًا على التعافي من فيروس كورونا، الذي يقدر أن هذا العام سيتسبب في انخفاض بنسبة 80 ٪ في شباك التذاكر العالمي، مع خسائر تصل إلى 30 مليار دولار.

ويقول هانكوك أيضًا إن السعودية تسير على الطريق الصحيح لتصبح مهيمنة على سوق السينما في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 10 أو 15 سوقًا في العالم.

