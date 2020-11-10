شكرا لقرائتكم خبر السعودية وأمريكا تستحوذان على 72% من شهادات أعضاء الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتكوين مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ و150 عضوا جديدا لمدة أربع سنوات هجرية ابتداء من 3 ربيع الأول الحالي، يحمل 4 أعضاء منهم درجة الزمالة، و86 درجة الدكتوراه، و35 درجة الماجستير، و25 درجة البكالوريوس.

وجاءت السعودية كأكثر الدول مصدرا لشهادات أعضاء الشورى بـ59 شهادة، تلتها أمريكا بـ49 شهادة، ثم بريطانيا بـ29 شهادة، وتوزعت باقي الشهادات بين دول عربية وأوروبية وآسيوية.

الدرجات العلمية للأعضاء

السعودية

زمالة 4

ذكور 1

إناث 3

دكتوراه 86

ذكور 65

إناث 21

ماجستير 35

ذكور 30

إناث 5

بكالوريوس 25

ذكور 24

إناث 1

مصدر الدرجات العلمية للأعضاء

السعودية 58

زمالة

ذكور 0

إناث 1

دكتوراه

ذكور 8

إناث 14

ماجستير

ذكور 12

إناث 3

بكالوريوس

ذكور 20

إناث 1

أمريكا 49

ذكور 45

إناث 4

زمالة

ذكور 1

إناث 0

دكتوراه

ذكور 28

إناث 3

ماجستير

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ذكور 13

إناث 1

بكالوريوس

ذكور 3

إناث 0

بريطانيا 29

ذكور 24

إناث 5

زمالة

ذكور 0

إناث 1

دكتوراه

ذكور 21

إناث 4

ماجستير

ذكور 2

إناث 0

بكالوريوس

ذكور 1

إناث 0

كندا 2

ذكور فقط

دكتوراه 1

ماجستير 1

أستراليا 3

ذكور فقط

دكتوراه 2

ماجستير 1

فرنسا 4

دكتوراه

ذكور 3

إناث 0

ماجستير

ذكور 0

إناث 1

كوريا الجنوبية 1

ذكور فقط

دكتوراه 1

دول عربية 3

زمالة

ذكور 0

إناث 1

دكتوراه

ذكور 1

إناث 0

ماجستير