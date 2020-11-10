شكرا لقرائتكم خبر السعودية وأمريكا تستحوذان على 72% من شهادات أعضاء الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت السعودية كأكثر الدول مصدرا لشهادات أعضاء الشورى بـ59 شهادة، تلتها أمريكا بـ49 شهادة، ثم بريطانيا بـ29 شهادة، وتوزعت باقي الشهادات بين دول عربية وأوروبية وآسيوية.الدرجات العلمية للأعضاء
السعودية
زمالة 4
- ذكور 1
- إناث 3
دكتوراه 86
- ذكور 65
- إناث 21
ماجستير 35
- ذكور 30
- إناث 5
بكالوريوس 25
- ذكور 24
- إناث 1
مصدر الدرجات العلمية للأعضاء
السعودية 58
زمالة
- ذكور 0
- إناث 1
دكتوراه
- ذكور 8
- إناث 14
ماجستير
- ذكور 12
- إناث 3
بكالوريوس
- ذكور 20
- إناث 1
أمريكا 49
- ذكور 45
- إناث 4
زمالة
- ذكور 1
- إناث 0
دكتوراه
- ذكور 28
- إناث 3
ماجستير
- ذكور 13
- إناث 1
بكالوريوس
- ذكور 3
- إناث 0
بريطانيا 29
- ذكور 24
- إناث 5
زمالة
- ذكور 0
- إناث 1
دكتوراه
- ذكور 21
- إناث 4
ماجستير
- ذكور 2
- إناث 0
بكالوريوس
- ذكور 1
- إناث 0
كندا 2
- ذكور فقط
- دكتوراه 1
- ماجستير 1
أستراليا 3
ذكور فقط
- دكتوراه 2
- ماجستير 1
فرنسا 4
دكتوراه
- ذكور 3
- إناث 0
ماجستير
- ذكور 0
- إناث 1
كوريا الجنوبية 1
- ذكور فقط
- دكتوراه 1
دول عربية 3
زمالة
- ذكور 0
- إناث 1
دكتوراه
- ذكور 1
- إناث 0
ماجستير
- ذكور 1
- إناث 0
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وأمريكا تستحوذان على 72% من شهادات أعضاء الشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.