قصص نجاح الموهوبين.. عزيمة وتحد وإصرار على تخطي الصعاب

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وأكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للإبداع والموهبة الدكتور سعود المتحمي لـ»مكة»، أهمية استثمار المجتمع في أبنائه الموهوبين وتنمية مواهبهم وقدراتهم، لافتا إلى أنه لدى «موهبة» منصة يبرز من خلالها الموهوبون ليتبناهم المجتمع.وقال «يعز علينا أن يوجد موهوب يكتشف ولا يراعى، ويعز علينا أن نرعاه ثم لا يستثمر»، مضيفا «جميع هذه الأمور تعد طاقات مهدرة، فالطالب إذا لم يكتشف ولديه موهبة لا يستفيد منه المجتمع حتى يكتشف، وأيضا حين يكتشف ثم لا يراعى لم يستفد من هذه الطاقة، وإن استثمر فيه ولم يتبناه المجتمع فتكون طاقات مهدرة».
وعن المشاكل التي يواجهها الموهوبون، ذكر المتحمي «إن كان لديك مصنع سيارات فإن المنتج سيارة ولكن المصنع لا ينتج مستخدما بل ينتج سلعته من أجل المستخدم، فموهبة تنتج موهوبا من أجل أن يتبناه المجتمع، فإذا لم يجد المجتمع الذي يتبناه يكون مثل السيارة التي تبقى في المعرض دون أن يشتريها أحد وتظل دون استخدام».
ولفت إلى أن الإعلام إذا أراد محتوى جيدا فالبوصلة تتجه نحو «موهبة»، ففي مؤتمرها الأخير كانت هناك نماذج جيدة من الموهوبين تحمل قصص نجاح ومحتوى جميلا، حيث إن لكل موهوب قصة تروى وتحكي كيف كان قبل الاكتشاف وكيف أصبح بعده؟.. و كيف أثرت موهبة في حياته؟.. وكيف كانت واختلفت طريقة تفكيره قبل الاكتشاف وبعده؟ وماذا حدث بعد الرعاية؟ حيث إنه حين يتم الاكتشاف يتغير الطموح من متواضع إلى عال، وكما ذكر ولي العهد فإن طموحنا مثل جبل طويق.
إلى ذلك دعا المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل 2020» في ختام أعماله أمس الأول إلى إيجاد منصة عالمية تجمع العلماء والمختصين والمهتمين برعاية الموهبة والإبداع من جميع أنحاء العالم، لتبادل المعرفة والتجارب واستشراف المستقبل في مجال اكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين، والتأكيد على أهمية تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة وتشجيعهم على إطلاق وتنفيذ المبادرات التي تساهم في رسم وتشكيل آفاق مستقبلية جديدة.
من مطالبات المشاركين بالمؤتمر:
- تقديم مبادرات لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المناطق الأقل حظا من العالم
- تمكين الطلبة الموهوبين والمبدعين من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية
- تمكين مؤسسة «موهبة » للكشف عن الموهوبين على مستوى العالم
- إقرار سياسات وتنظيمات وتشريعات تضمن حقوق الموهوبين في تلقي تعليم مناسب لقدراتهم
- تعزيز أدوار المنظمات العاملة في مجال رعاية المواهب من أجل الاستثمار الأمثل
- إشراك القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة في وضع الخطط الإقليمية والدولية لتنمية مجتمعاتهم
- صياغة استراتيجيات لمنظومة الابتكار باعتبارها واحدة من محركات النمو الاقتصادي
- التوسع في توظيف العالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في مجالات رعاية الموهوبين
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