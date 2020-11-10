شكرا لقرائتكم خبر 3 اشتراطات للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة اشتراطات للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة، من بينها توفر حجز للمجموعة التي تريد تأدية العمرة مرة ثانية، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع المرافق الدائم من شركة العمرة.

وأوضحت الوزارة أن كل معتمر قادم إلى المملكة من الخارج عنده تصريح لتأدية عمرة واحدة مؤكدة على الأقل، وفي حال أنهى معتمرو الخارج عمرتهم المحجوزة مسبقا، ولديهم الرغبة في تكرار العمرة مرة أخرى كمجموعة وليس كأفراد، فلا مانع بعد التنسيق مع المرافق الدائم، في حال وجدوا حجزا لمجموعة لأداء عمرة ثانية.

وأشارت إلى أن عملية الحجز لا تكون من المعتمر نفسه كشخص، وإنما من قبل شركة الخدمات الميدانية المرافقة له، وهي بدورها تدخل إلى تطبيق اعتمرنا أعمال وتنهي إجراءات الحجز مرة أخرى للمجموعة في حال توفرها، وليس عليها طلب من الخارج.

وتوقعت الوزارة أن تقل طلبات تصاريح العمرة من داخل المملكة في الفترة المقبلة، وذلك راجع إلى أن كثيرا من معتمري الداخل أدوا العمرة في المرحلتين الأولى والثانية من العودة التدريجية للعمرة، وبالتالي ستزيد فرص الحصول على حجز للعمرة في الفترة المقبلة.