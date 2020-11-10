3 اشتراطات للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة

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وأوضحت الوزارة أن كل معتمر قادم إلى المملكة من الخارج عنده تصريح لتأدية عمرة واحدة مؤكدة على الأقل، وفي حال أنهى معتمرو الخارج عمرتهم المحجوزة مسبقا، ولديهم الرغبة في تكرار العمرة مرة أخرى كمجموعة وليس كأفراد، فلا مانع بعد التنسيق مع المرافق الدائم، في حال وجدوا حجزا لمجموعة لأداء عمرة ثانية.وأشارت إلى أن عملية الحجز لا تكون من المعتمر نفسه كشخص، وإنما من قبل شركة الخدمات الميدانية المرافقة له، وهي بدورها تدخل إلى تطبيق اعتمرنا أعمال وتنهي إجراءات الحجز مرة أخرى للمجموعة في حال توفرها، وليس عليها طلب من الخارج.
وتوقعت الوزارة أن تقل طلبات تصاريح العمرة من داخل المملكة في الفترة المقبلة، وذلك راجع إلى أن كثيرا من معتمري الداخل أدوا العمرة في المرحلتين الأولى والثانية من العودة التدريجية للعمرة، وبالتالي ستزيد فرص الحصول على حجز للعمرة في الفترة المقبلة.
- توفر حجز
- أن يكونوا مجموعة وليسوا أفرادا
- التنسيق مع شركة الخدمات الميدانية المرافقة للمعتمرين
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