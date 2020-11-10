، سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب للاطمئنان على صحة والده ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السماح لقائد الفريق سلمان الفرج بمغادرة المعسكر المقام حالياً بمدينة الرياض من أجل الاطمئنان على صحة والده الذي تعرض لوعكة صحية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها : "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لقائد المنتخب الأول "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر للاطمئنان على صحة والده الذي تعرض لوعكة صحية.. نسأل الله العلي القدير أن يمن على والده بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن الأخضر يقيم معسكراً إعدادياً حالياً في مدينة الرياض تزامناً مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الحالي، وذلك خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.