بالفيديو.. عاصفة برد تضرب حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وثّق مقطع فيديو، عاصفة من البرد ضربت القاعد شمال منطقة حائل، اليوم الثلاثاء. وثّق مقطع فيديو، عاصفة من البرد ضربت القاعد شمال منطقة حائل، اليوم الثلاثاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ‏قد حذر من هطول أمطار ‏رعدية ‏تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

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