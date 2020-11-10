شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السليمان يوضح حكم قول "صدفة" أو "من حسن الحظ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم قول "صدفة" وقول "من حسن الحظ".

وقال الشيخ خلال حديثه في برنامج " فتاوي " : " لاحرج في ذلك وقد جاء ذلك فيه أحاديث بهذا التعبير عن بعض الصحابة قالوا: لم نصادف رسول الله وصادفنا عائشة، وهذا لايعد اعتراضًا على قدر الله" .

وأضاف : ويعني أن هذا بتوفيق من الله، حيث قال الله تعالى : "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ".