«النمر» يحذر من خطورة أخذ غفوة بعد الأكل الدسم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، من خطورة أخذ غفوة بعد تناول الطعام الدسم مباشرة. حذر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، من خطورة أخذ غفوة بعد تناول الطعام الدسم مباشرة. وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر" : رجاءً لاتأخذ غفوه بعد الأكل الدّسم مباشرةً .....لأنها تزيد ارتجاع المرئ والحموضه، وتزيد حدوث خفقان القلب، وتسبب نوم متقطع وكثير الكوابيس. وعلى جانب آخر أوضح "النمر" أن نوبات الهلع هي: نوبات متكرره من ألم صدر، ضيقة تنفس، خفقان، جفاف حلق، تنميل وبرودة في الأطراف، موضحًا أنه عند الذهاب للمستشفى في هذه الحالة يقول الأطباء أن الفحوصات لا يوجد بها مشكلات صحية.

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