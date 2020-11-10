شاهد.. مواطن يتفاجأ بفأر يخرج من صراف آلي بدلا من الأموال

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثق مواطن تعرضه لموقف مثير للجدل أثناء سحب الأموال من صراف آلي في أحد المناطق بالمملكة.
وأظهر الفيديو المواطن وهو يسحب أمواله حيث تفاجأ بخروج ذيل فأر صغير من الصراف، بدلًا من الأموال، حيث تعطلت عمليه السحب بسبب تواجد الفأر.
وقام المواطن بسحب الفأر - الذي بدى أنه ميتًا - من الصراف لتخرج أمواله بعد ذلك، وسط انتقادات لاذعة من المواطنين لسوء الخدمة.
ومن المفترض أن الصراف الآلي محصنًا ضد مثل هذه الأشياء وهو ما أثار استنكار المغردين عبر "تويتر".
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