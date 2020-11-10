شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: عقوبة قطع الأشجار تصل إلى السجن 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، أن استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، مشددة على حظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ.

وأوضحت النيابة العامة، عقوبة كل من "قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلعها، أو نقلها، أو جيدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو تاجر بها".

وأضافت: "حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بالآتي (السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، غرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)".