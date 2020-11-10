شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير تهطل على الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من المحافظات وهي: أضم، الطائف، وميسان، وبحره، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساء .

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.