بالفيديو.. بردية محافظة المندق شمال الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): ظهر مقطع فيديو متداول، بردية محافظة المندق شمال الباحة، إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد. ظهر مقطع فيديو متداول، بردية محافظة المندق شمال الباحة، إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد. وظهر في الفيديو البرد يغطي المنطقة وحولها إلى لوحة بيضاء ، حيث امتلئت الأرض بالثلوج. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، قد توقعت نشاط الرياح السطحية وسحب رعدية، بالإضافة إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

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