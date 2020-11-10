“واتساب” يضيف خاصية جديدة تمكّنك من التسوق أثناء المحادثة

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قرّرت شركة فيسبوك، إضافة خاصية جديدة لتطبيق واتساب للتراسل الفوري تمكّن مستخدميه في كل أنحاء العالم من شراء السلع المعروضة عبر المحادثة مباشرةً.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر”، أن الخاصية عبارة عن زر يستطيع طرفا المحادثة بمجرد الضغط عليه شراء المنتجات أو طلب الخدمات المتاحة.

وأضافت أن السلع والخدمات المتاحة من خلال الخاصية تظهر كأيقونة تحمل شكل واجهة محل، حيث يقوم المستخدم بالضغط عليها لقراءة تفاصيل الشراء والطلب.

وأشارت “فيسبوك” إلى أنه سيتم وضع الأيقونة بدلاً من أيقونة التسجيل الصوتي، على أن يتم وضع الأخيرة ضمن خيارات الاتصال الصوتي والمرئي أعلى مستطيل المحادثة.

Source akhbaar24.argaam

