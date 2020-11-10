بالصور.. «شؤو الحرمين»: تحليل 615 عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامة شبكته

حللت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم، (615) عينة من ماء زمزم المبارك للتأكّد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك، وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أنَّ مختبر زمزم وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول عطفًا على القيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم سواء للخزانات والمشربيات والصنابير وصولًا لتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأكّد أنّ مثل هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقيًا وصحيًا، بالإضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.

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ولفت الندوي إلى أنَّ هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء أمنه مطمئنه ليؤدوا قاصدوا الحرمين الشريفين مناسكهم بسهوله ويسر.

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