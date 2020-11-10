تعرف على شروط ومواصفات تظليل المركبات

جددت الإدارة العامة للمرور السعودي، التذكير بضوابط وشروط تظليل المركبات والأجزاء المسموح بتظليها والمواصفات لذلك.

وشارك المرور السعودي، عبر حسابه الإلكتروني الموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، ردًّا على تساؤل أحد المستخدمين بخصوص التظليل، وكتب المرور في رده «مرحبًا بك ، تفضّل بالاطلاع على ضوابط التظليل. نشكر تواصلك».

شروط ومواصفات التظليل

وشددت إدارة المرور، على ضرورة مراعاة 3 شروط هامة فيما يتعلق بمواصفات التظليل، وتتمثل هذه الشروط في:

- أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

- ألا يكون عاكسًا للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

- أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وأشارت إدارة المرور، في تغريدتها، إلى أنَّ الأجزاء المسموح بتظليلها في المركبات هي كالتالي:

- يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد من المتعارف عليه محليًا بـ (زيرو تو) (02)

- يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط

- لا يسمح نهائيًا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في جميع الأحوال.

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- لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة)

المركبات المسموح لها والممنوعة من التظليل

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنَّ المركبات المسموح بتظليلها هي تلك التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

وحددت كذلك إدارة المرور المركبات غير المسموح بتظليلها وتتمثل في الفئات والأنواع التالي ذكرها:

- مركبات الأجرة (الليموزين)

- مركبات التأجير اليومي

- المركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية فقط.

- مركبات نقل البضائع

- الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن

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