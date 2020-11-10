بالأرقام.. الصحة تعلن المناطق الأكثر تسجيلًا لحالات التعافي من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، وسجلت الرياض 99 حالة، والمدينة المنورة 89 حالة، والدمام 37 حالة.

كما سجلت الهفوف 26 حالة تعافٍ جديدة، وحائل 19، ومكة 18، وينبع 14، وعنيزة 13، وجدة 11، والقطيف 9، وسجلت 8 حالات تعافٍ في كل من بريدة، وخميس مشيط ونجران والظهران، فيما سجلت بقيق 7 حالات وتبوك 6 حالات.

وتم تسجيل 5 حالات تعاف في كل من: الجبيل، والمخواة وقرية العليا ووادي الدواسر والمجمعة، وسجلت الخبر ورياض الخبراء وبلجرشي والخرج 4 حالات لكل منها، فيما سجلت عرعر وعفيف والمذنب والحجرة وبللسمر 3 حالات بكل منها.

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وسجلت حالتا تعافٍ فقط في كل من الطائف والبدائع والحناكية ومهد الذهب والقنفذة والنعيرية والخفطي والجفر، فيما انحصرت حالات التعافي في حالة واحدة بكل من: موقق، والأسياح وأحد رفيدة، ورفائع الجمش، والدرب، وأبوعريش، ومحايل، والمندق، وعيون الجواء، وضرماء، وخيبر، ورأس تنورة، ورجال ألمع وأضم، وظهران الجنوب، والعلا، وحفر الباطن، والبكيرية، والعيص، وشقراء، وبني حسن.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 351455 حالة، وتمَّ تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 338281 حالة، فيما تمّ تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5576 حالة.

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