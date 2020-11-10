المدينة تتصدر.. الصحة تعلن آخر أرقام إصابات كورونا في المدن والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، والتي تصدرتها المدينة المنورة بتسجيل 66 حالة وتلتها الرياض بتسجيل 60 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 36 حالة.

وسجَّلت جدة 26 حالة، وبريدة 22، وسجلت الهفوف وحائل 18 حالة بكل منهما، فيما سجلت المذنب وعنيزة والدمام 8 حالات بكل منهم، وسجلت المخواة وينبع 7 حالات بكل منهما، فيما سجلت 6 حالات بكل من الحجرة وبللسمر وقرية العليا.

كما تمَّ تسجيل 5 حالات في كل من: المظليف والطائف وأحد رفيدة، والقطيف ورفحاء وتبوك، فيما سجلت 4 حالات في كل من الحناكية وخيبر والبدائع ورياض الخبراء واضم ونجران وعرعر، وسجلت العلا والأسياح وأبها والمجاردة وبقيق والظهران 3 حالات بكل منهما.

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وسُجّلت حالتان إصابة فقط في كلّ من المبرز والباحة والعيص والبكيرية والخرمة وظهران الجنوب ورأس تنورة وخفر الباطن وخليص والدوادمي والمجمعة والمزاحمية، فيما اقتصرت حالات الإصابة على حالة واحدة بكل من: المندق وسكاكا وطبرجل وعيون الجواء والقريات وحوطة بني تميم ورجال ألمع ورسراة عبيدة والعارضة والحرث وخباش والدرعية وعفيف والدلم والخرج وحريملاء وشقراء.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 351455 حالة، وتمَّ تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 338281 حالة، فيما تمّ تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5576 حالة.

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