من 6 سنوات فأكثر ..

نوَّهت المديرية العامة للجوازات بضرورة تسجيل بصمات أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنها لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر»، مضيفة: «أخي المقيم، بادر بتسجيل بصمات أسرتك». Advertisements اقرأ أيضًا: حددت آلية المنع من السفر.. «الجوازات السعودية»: غير مسموح بمغادرة المملكة في هذه الحالة «الجوازات السعودية»: 10 خدمات خاصة عبر خدمة الرسائل والطلبات

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كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «الجوازات» للمقيمين: بادروا بتسجيل بصمات أفراد الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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