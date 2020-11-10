السفارة الأمريكية في الرياض تغلق أبوابها غدًا بمناسبة «يوم المحاربين القدامى»

يوافق11 نوفمبر من كل عام..
أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم المحاربين القدامى؛ حيث يتم الاحتفال به في الـحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام.
وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالرياض على موقع «تويتر»: «سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر بمناسبة يوم المحاربين القدامى».
وتحتفل الولايات المتحدة في11 نوفمبر، بعيد المحاربين القدامى بتنظيم المواكب والاستعراضات وغيرها من مظاهر الاحتفالات في جميع أرجاء البلاد تكريمًا لكل أولئك الذين خدموا، والذين يخدمون حاليًا، في صفوف القوات المسلحة الأمريكية.
وبهدف تكريم الـ16 مليون أمريكي الذين حاربوا في الحرب العالمية الثانية (بمن فيهم 407 آلاف قتلوا) وغيرهم ممن خدموا الوطن في أي حرب من حروبه، قام الكونجرس والرئيس دوايت آيزنهاور في العام 1954، بإعادة تحديد يوم 11 نوفمبر باعتباره عيد المحاربين القدامى.
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