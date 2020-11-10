«الموارد البشرية» تحدد شرطين لنقل خدمة تابع

شددت على ضرورة سريان الإقامة..
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطين لنقل خدمة تابع، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي استفسار كيف يتم نقل كفالة تابع إلى منشأة وهو منتهية إقامته ما هي المتطلبات؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر» موضحًا: «من شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامة التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية, وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل».
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