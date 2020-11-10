«الحصيني»: يحدِّد موعد «نجم الغفر» وبدء المظاهر الشتوية

قال عضو لجنة «تسميات» المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن دخول النجم الثالث من الوسم سيبدأ غدًا الأربعاء ويُسمى «الغفر»، وتصل أيامه إلى 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف.

وأوضح الحصيني، أن «الغفر» تبدأ فيه المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد مثل الإنفلونزا والسعال والزكام، كما تزداد فيه برودة الجو ليلًا، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو أول النجوم اليمانية. يطيب فيه شبة الضوء- النار- بل تصبح ضرورة للتدفئة خاصة إذا كانت في أماكن خارجية.

وتابع، إن الغفر مطره غزير إذا هطلت فيه الأمطار، وينبت فيه الفقع إذا طرح الله البركة فيه، وتستمر فيه زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء، لذلك ينبغي الانتباه إلى ذلك ومحاولة شرب الماء حتى ولو لم تكن هناك رغبة في شربه لأهميته للإنسان، وفيه تستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات في وسط المملكة، كما تبدأ فيه هجرة «قطا نجد المقطقط» (أحد انواع الطيور) وتقول العامة: «إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر».