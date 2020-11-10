عاجل-كبار العلماء: الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام

أكدت هيئة كبار العلماء في بيان لها اليوم أن جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.



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