السلمي: خطاب خادم الحرمين بمجلس الشورى يرسم سياسة المملكة

أعرب نائب رئيس مجلس الشورى، مشعل السُلمي، عن تطلع المجلس اليوم للقاء خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، وتفضله بإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يرسم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة استنادًا إلى المادة (14) من نظام مجلس الشورى، ويُحدد الأهداف التي تطمح الدولة في الوصول إليها، ويشرح مواقف المملكة حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، والقضايا الراهنة الإقليمية والدولية.

وشدد الدكتور السُلمي على أهمية الخطاب الملكي، وما يمثله من مضامين مهمة يترقبها المواطنون والمتابعون في الداخل والخارج، مؤكدًا أن تشريف خادم الحرمين الشريفين بافتتاح السنة الشورية يُعد ترجمة حقيقية للدور الذي يقوم به مجلس الشورى كشريك في صناعة القرار، ومناقشة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات، ودراسة سياسات وخطط الدولة العامة. وأكد أن المضامين السامية التي يحملها خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي أمام المجلس، ستكون منهاج عمل للمجلس ولجانه يَستند إليها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته.