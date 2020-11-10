السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يرأس الاجتماع الـ 14 لمجلس المنطقة الشرقية



الدمام 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماع مجلس المنطقة الرابع عشر من دور الانعقاد السابع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس .

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اطلع على المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجان المختصة بالمجلس، والتي شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والسياحية، إضافةً للجوانب البيئية والاستثمارية، وقد اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها وتضمنت إنشاء وحدة خدمات مساندة بمحافظة قرية العليا لتقديم خدمات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة، وحث أمانة المنطقة الشرقية لإعداد دراسة شاملة عن كيفية تنفيذ مشروع مردم بمحافظة الجبيل للحفاظ على الصحة العامة، وإيجاد موقع دائم لعربات (فود ترك) بالعزيزية بمحافظة الخبر، وإنشاء مكتبة عامة بقرية العليا وفق الضوابط المعمول بها وحث القطاع الخاص للمشاركة بدعم مثل هذه الأعمال، وإنشاء مركز لتطوير وتأهيل المعلمين والقادة التربويين وتقديم البرامج المهنية والدورات التدريبية لمنسوبي القطاع التعليمي والحكومي والخاص بالمنطقة الشرقية.

كما تضمنت مخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع تسعيرة موحدة لجميع الأدوية البيطرية، وإنشاء قرية سياحية ضمن الموقع الاستثماري التابع للأمانة في منطقة شاطئ نصف القمر على أن تقوم أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذه بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية واستكمال مشروع الدراسات والتصاميم ذات الطابع السياحي والاستثماري والمخطط الشامل لمنطقة شاطئ نصف القمر، ودعم جهود التعاون بين الجهات الحكومية وغرفة الشرقية لدعم الفرص الاستثمارية على وجه العموم والمواقع البحرية على وجه الخصوص لتعزيز الاستثمار بالأنشطة البحرية، وإنشاء مرصد للقضايا الأسرية ومشاركة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإعداد دراسة شاملة بذلك، إضافة إلى تكليف أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل الشراكات مع مراكز الأحياء لأنشاء مجالس خاصة بكبار السن وتنظيم فعاليات مناسبة لهم تحقيقاً لجودة الحياة.

// انتهى//

19:47ت م

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الدمام 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماع مجلس المنطقة الرابع عشر من دور الانعقاد السابع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس .وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد والحرص على اتباعها لسلامة الجميع إن شاء الله.وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اطلع على المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجان المختصة بالمجلس، والتي شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والسياحية، إضافةً للجوانب البيئية والاستثمارية، وقد اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها وتضمنت إنشاء وحدة خدمات مساندة بمحافظة قرية العليا لتقديم خدمات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة، وحث أمانة المنطقة الشرقية لإعداد دراسة شاملة عن كيفية تنفيذ مشروع مردم بمحافظة الجبيل للحفاظ على الصحة العامة، وإيجاد موقع دائم لعربات (فود ترك) بالعزيزية بمحافظة الخبر، وإنشاء مكتبة عامة بقرية العليا وفق الضوابط المعمول بها وحث القطاع الخاص للمشاركة بدعم مثل هذه الأعمال، وإنشاء مركز لتطوير وتأهيل المعلمين والقادة التربويين وتقديم البرامج المهنية والدورات التدريبية لمنسوبي القطاع التعليمي والحكومي والخاص بالمنطقة الشرقية.كما تضمنت مخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع تسعيرة موحدة لجميع الأدوية البيطرية، وإنشاء قرية سياحية ضمن الموقع الاستثماري التابع للأمانة في منطقة شاطئ نصف القمر على أن تقوم أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذه بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية واستكمال مشروع الدراسات والتصاميم ذات الطابع السياحي والاستثماري والمخطط الشامل لمنطقة شاطئ نصف القمر، ودعم جهود التعاون بين الجهات الحكومية وغرفة الشرقية لدعم الفرص الاستثمارية على وجه العموم والمواقع البحرية على وجه الخصوص لتعزيز الاستثمار بالأنشطة البحرية، وإنشاء مرصد للقضايا الأسرية ومشاركة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإعداد دراسة شاملة بذلك، إضافة إلى تكليف أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل الشراكات مع مراكز الأحياء لأنشاء مجالس خاصة بكبار السن وتنظيم فعاليات مناسبة لهم تحقيقاً لجودة الحياة.// انتهى//19:47ت م0190

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