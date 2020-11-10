السعودية اليوم / عقد اجتماع لجنة المسؤولين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون



الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

عقدت لجنة المسؤلين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، اليوم -عبر الاتصال المرئي - اجتماعهم التحضيري للاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول المجلس .

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعٌد من قبل الأمانة العامة بشأن جهود دول المجلس لمواجهة جائحة فيروس

كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في مجال العمل التطوعي وفي مجال الإعلام والتوعية، وخطة عمل لجنة الرؤساء، وتطبيق "أسعفني".

// انتهى //

19:40ت م

0189



الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسعقدت لجنة المسؤلين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، اليوم -عبر الاتصال المرئي - اجتماعهم التحضيري للاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول المجلس .وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعٌد من قبل الأمانة العامة بشأن جهود دول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 في مجال العمل التطوعي.كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في مجال العمل التطوعي وفي مجال الإعلام والتوعية، وخطة عمل لجنة الرؤساء، وتطبيق "أسعفني".// انتهى //19:40ت م0189

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