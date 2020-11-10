رياضي / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة



حفر الباطن 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن بمكتب سموه اليوم ، مدير مكتب وزارة

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الشأن الرياضي في المحافظة وسبل تطوير المجال الرياضي وتوسيع أفق التعاون مع المكتب.

// انتهى //

19:33ت م

0185



حفر الباطن 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن بمكتب سموه اليوم ، مدير مكتب وزارة الرياضة في الزلفي محمد النافع .وجرى خلال الاستقبال مناقشة الشأن الرياضي في المحافظة وسبل تطوير المجال الرياضي وتوسيع أفق التعاون مع المكتب.// انتهى //19:33ت م0185

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