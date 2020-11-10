السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 753 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 15 حالة وفاة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2077 حالة، فيما تعافى 301 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 42626 حالة.

// انتهى //

19:21ت م

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الجزائر 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 63446 حالة.وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 15 حالة وفاة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2077 حالة، فيما تعافى 301 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 42626 حالة.// انتهى //19:21ت م0182

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