

القنفذة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

دعمت صحة القنفذة مؤخراً، مستشفى جنوب القنفذة العام ( قسم الأشعة ) بأجهزة متطوة وحديثة ، حيث تم توفير جهاز لقياس كثافة العظام وجهاز أشعة مقطعية إضافي للموجود كما تم إحلال وتغيير جهاز الأشعة السينية السابق بجهاز حديث.

وكان مستشفى جنوب القنفذة العام قد أجرى خلال العامين الماضيين مايقارب (61 ) ألف فحص إشعاعي تنوعت بين الأشعة المقطعية والصوتية وتصوير الثدي وقياس كثافة العظام والأشعة العادية والأشعة الفورية ( الفلوروسكوبي) ويتم تقديم خدمات التصوير الإشعاعي من خلال (12) جهاز أشعة متنوعة بين الثابتة والمتنقلة ، كما يعتمد القسم على نظام أرشفة المعلومات PACS SYSTEM التي تساعد في حفظ الصور وسهولة كتابة التقارير والوصول إليها.

// انتهى //

19:21ت م

0181





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دعم مستشفى جنوب القنفذة بأجهزة أشعة حديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.