السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض في مستشفى شرق جدة



جدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أسهم بفضل الله فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير في إنقاذ حياة مريض نفسي ، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج عدد 230 مسمارا وقطعا من الزجاج من بطنه ، حيث كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير ( داخل معدة المريض ) وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي

وأوضح الفريق الطبي ، أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد وهو حالياً تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.

// انتهى //

19:12ت م

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